Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Уэльс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нуну Мендеш назвал двух претендентов на «Золотой мяч»

Нуну Мендеш назвал двух претендентов на «Золотой мяч»
Комментарии

Защитник сборной Португалии и «Пари Сен-Жермен» Нуну Мендеш назвал вингера парижан Усмана Дембеле и 17-летнего форварда «Барселоны» Ламина Ямаля претендентами на получение «Золотого мяча».

«У меня нет весомого мнения о «Золотом мяче». Я играл с Дембеле в клубе, и он провёл отличный сезон. Ламин Ямаль тоже провёл потрясающий сезон. Это два игрока, которые много блистали в этом году», — приводит слова Мендеша Barca Universal.

Различные спортивные издания называют в качестве главных претендентов на «Золотой мяч» следующих игроков: Усмана Дембеле («ПСЖ»), Ламина Ямаля («Барселона»), Рафинью («Барселона») и Мохамеда Салаха («Ливерпуль»).

Материалы по теме
Криштиану Роналду высказался о решении тренера Испании заменить Ямаля в финале Лиги наций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android