Нуну Мендеш назвал двух претендентов на «Золотой мяч»

Защитник сборной Португалии и «Пари Сен-Жермен» Нуну Мендеш назвал вингера парижан Усмана Дембеле и 17-летнего форварда «Барселоны» Ламина Ямаля претендентами на получение «Золотого мяча».

«У меня нет весомого мнения о «Золотом мяче». Я играл с Дембеле в клубе, и он провёл отличный сезон. Ламин Ямаль тоже провёл потрясающий сезон. Это два игрока, которые много блистали в этом году», — приводит слова Мендеша Barca Universal.

Различные спортивные издания называют в качестве главных претендентов на «Золотой мяч» следующих игроков: Усмана Дембеле («ПСЖ»), Ламина Ямаля («Барселона»), Рафинью («Барселона») и Мохамеда Салаха («Ливерпуль»).