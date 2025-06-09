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Экс-футболист «Динамо» Манише объяснил, почему Роналду не заканчивает карьеру

Экс-футболист «Динамо» Манише объяснил, почему Роналду не заканчивает карьеру
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Экс-футболист московского «Динамо», «Порту», «Челси» и сборной Португалии Манише высказался о футбольном долголетии своего соотечественника Криштиану Роналду.

– Моё поколение ушло. Когда-то и Роналду закончит, но сейчас он наш главный посол. Португалия известна во многом благодаря ему и Фигу. Это необходимо уважать. И он всё ещё полезен. Он не так много бежит, а, скорее, игрок штрафной площади. Если к нему приходит мяч, то из трёх попыток он забьёт дважды. Само собой, он не забивает, если оказывается без мяча. Так что тут вопрос динамики команды, а не проблема Роналду.

– При этом сборная Португалии всё ещё топовая по игре.
– Безусловно, но большую роль играет усталость футболистов. Они измотаны после сезона. Естественно, кто-то получает травмы, у кого-то спад формы. Я вполне вижу, как Роналду может принести пользу на ЧМ-2026. Это не значит, что в каждом матче по 90 минут. Если тренер решит, что в каком-то из матчей Роналду начинает на скамейке, то он это примет. Только это должно быть решение тренера, а не давление со стороны болельщиков», — сказал Манише в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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