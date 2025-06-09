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Гладышев рассказал, в каких аспектах Гусев поменял игру «Динамо»

Гладышев рассказал, в каких аспектах Гусев поменял игру «Динамо»
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Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев объяснил, в чём изменилась игра московского «Динамо» после назначения Ролана Гусева на должность исполняющего обязанности главного тренера команды.

— Что поменялось при Ролане Гусеве, какой его подход, чем он берёт?
— Он изначально просил от нас четырёх побед в четырёх оставшихся матчах. Чуть-чуть подредактировал игру в плане баланса, обороны. Изменения небольшие, но он больше уделял внимания обороне. В атаке же всё осталось так же: небольшой хаос, где мы с Карраскалем и Бителло меняемся местами в зависимости от ситуации, — приводит слова Гладышева «Матч ТВ».

47-летний Гусев стал исполнять обязанности главного тренера бело-голубых после отставки Марцела Лички. Под руководством российского специалиста бело-голубые провели четыре матча в рамках Российской Премьер-Лиги и одержали три победы — над «Крыльями Советов» (3:1), «Спартаком» (2:0) и «Акроном» (2:1), а также проиграли «Краснодару» (0:3).

Московское «Динамо» завершило сезон Российской Премьер-Лиги на пятом месте. Чемпионом страны по итогам прошлого сезона стал «Краснодар». «Зенит» занял второе место, ЦСКА — третье, «Спартак» финишировал четвёртым.

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