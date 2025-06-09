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«Он не в рабстве». Радимов отреагировал на новости об уходе Николича из ЦСКА

«Он не в рабстве». Радимов отреагировал на новости об уходе Николича из ЦСКА
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Экс-футболист ПФК ЦСКА Владислав Радимов отреагировал на новости о возможном уходе Марко Николича с тренерского мостика армейской команды. Ранее появились слухи о желании Николича возглавить греческий АЕК, который сделал ему весьма выгодное предложение.

«Тут, наверное, вопрос к менеджменту, который так подписал контракт. А как ты на берегу договорился — так и пожалуйста. Раз ЦСКА эта история изначально устраивала, то Николич выкупает свой контракт — и вопросов-то никаких быть не может. А если бы армейцы изначально считали, что им этот тренер нужен, что он выиграет, то, может быть, и зарплату бы сделали побольше, и сумма выкупа была бы не 600 тысяч, а, например, 6 млн. А в нынешней ситуации Николич никого не обманул, он никому ничего не должен. Он свою работу сделал хорошо, и раз есть такая опция в контракте — какие вопросы? Если, конечно, не было какого-то джентльменского соглашения, о котором мы не знаем.

Обвинять Николича в принятии такого решения не надо — он же не в рабстве. Осуждать его никто не вправе, это его жизнь, и он выбирает жить дальше так, как считает нужным», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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