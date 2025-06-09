Агент Батракова и Сильянова прокомментировал продление контрактов с «Локомотивом»

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника Алексея Батракова и защитника Александра Сильянова, прокомментировал продление своими клиентами контрактов с московским «Локомотивом». Оба футболиста подписали соглашения до 2029 года.

«Переговоры заняли большое количество времени, но прошли в доброжелательном отношении. Даже в тех моментах, которые не могли согласовать, мы с «Локомотивом» шаг за шагом шли навстречу друг другу. Могу отметить профессионализм Леонченко и Ульянова. Переговоры были непростыми, но ни с одной, ни с другой стороны не было ультиматумов», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.