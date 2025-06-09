Каррера рассказал, как кидал тарелки и разбил часы в раздевалке «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих эмоциональных поступках в раздевалке красно-белых. Он поведал, как однажды разбил часы и кидал тарелки.

«Как-то был матч с «Ростовом». Я так сильно ударил о тренерский макет, что разбил свои часы. Это реальные эмоции, которые вырвались, которые проходили через меня, а не театральная постановка. И эти эмоции возникают, когда ты понимаешь, что у команды есть потенциал, но она не может его реализовать и не пользуется им. Я в такие моменты всегда злюсь – так и разбиваются часы.

Я бил не только часы. Бывает, команда расслаблена и не заряжена, а ты из-за этого раздражаешься. За четыре тура до конца чемпионство было совсем рядом, «Спартак» играл дома с «Томью». Там уже должно произойти чудо, чтобы мы упустили титул, но теоретически такое могло случиться. И я увидел, как все расслаблены и что ребята не понимают важность матча, ожидая лёгкую прогулку. Тогда две тарелки полетели в стену и разбились вдребезги. Это привело ребят в чувство. Квинси забил с пенальти, а мы победили 1:0 и на следующий день официально стали чемпионами», — приводит слова Карреры Sports.ru.