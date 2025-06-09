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«Крылья Советов» объявили об уходе пятерых футболистов

«Крылья Советов» объявили об уходе пятерых футболистов
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Самарские «Крылья Советов» официально объявили об уходе сразу пятерых футболистов. Клуб покинули голкипер Богдан Овсянников, защитник Илья Гапонов, полузащитники Роман Ежов и Денис Якуба, а также нападающий Дмитрий Цыпченко.

«Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит спортсменов за работу и профессионализм. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

Ранее самарский клуб возглавил Магомед Адиев, сменивший на этом посту Игоря Осинькина, который работал в «Крыльях» с 2020 по 2025 год. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги самарский клуб занял 10-е место в турнирной таблице.

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