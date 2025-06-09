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Агент Батракова рассказал об отступных в контракте игрока с «Локомотивом»

Агент Батракова рассказал об отступных в контракте игрока с «Локомотивом»
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Футбольный агент Владимир Кузьмичев высказался о сумме отступных в новом контракте Алексея Батракова с московским «Локомотивом». Ранее сегодня стало известно о продлении сотрудничества сторон до 2029 года.

«Неправильно будет подсвечивать нюансы контракта. Вопрос отступных в контракте Батракова точно обсуждался, и мы нашли правильное решение, которое устроило и клуб, и сторону игрока. Но подробности раскрывать будет некорректно. Мы учли все важные моменты, клуб во многом пошёл навстречу. Если Алексей продолжит выступать на таком высоком уровне, а я в этом уверен, его переход в европейский клуб будет возможен», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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