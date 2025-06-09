Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Уэльс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осинькин: когда я уходил из «Крыльев Советов», разговора о продлении игроков не было

Осинькин: когда я уходил из «Крыльев Советов», разговора о продлении игроков не было
Комментарии

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что на момент его ухода из стана самарцев в клубе не шла речь о возможной пролонгации контракта с действующими футболистами команды.

«Когда я уходил из «Крыльев», не было разговора о продлении контрактов с игроками. Я не был погружён. Со мной никто напрямую не консультировался, кого нужно дальше продлевать. Но мнения по всем футболистам, конечно, давали. Это были частные разговоры, а не вопросы, продлеваем или нет, на сколько и зачем», — сказал Игорь Осинькин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Официально
«Крылья Советов» объявили об уходе пятерых футболистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android