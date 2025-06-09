Осинькин: когда я уходил из «Крыльев Советов», разговора о продлении игроков не было

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что на момент его ухода из стана самарцев в клубе не шла речь о возможной пролонгации контракта с действующими футболистами команды.

«Когда я уходил из «Крыльев», не было разговора о продлении контрактов с игроками. Я не был погружён. Со мной никто напрямую не консультировался, кого нужно дальше продлевать. Но мнения по всем футболистам, конечно, давали. Это были частные разговоры, а не вопросы, продлеваем или нет, на сколько и зачем», — сказал Игорь Осинькин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.