Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Уэльс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Transfermarkt уменьшил рыночную стоимость Арсена Захаряна на € 6 млн

Transfermarkt уменьшил рыночную стоимость Арсена Захаряна на € 6 млн
Комментарии

Сегодня, 9 июня 2025 года, авторитетный интернет-портал Transfermarkt года обновил рыночные стоимости футболистов испанской Ла Лиги. Обновление затронуло и трансферный ценник российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

Так, стоимость хавбека сборной России снизилась на € 6 млн — с € 15 млн до € 9 млн.

Захарян пропустил практически весь минувший сезон из-за различных травм. Всего в прошедшем сезоне россиянин принял участие в четырёх матчах клуба во всех турнирах, проведя на поле всего 78 минут. За это время футболист успел отметиться одним голом и отдать одну результативную передачу.

Материалы по теме
Агент Захаряна рассказал, планирует ли Арсен возвращаться в московское «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android