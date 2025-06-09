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Объявлена бригада арбитров на матч сборных России и Беларуси

Объявлена бригада арбитров на матч сборных России и Беларуси
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на товарищеский матч сборных Беларуси и России. Так, главным арбитром встречи назначен судья Саят Карабаев. Ему будут помогать его соотечественники – ассистенты судьи Юрий Тихонюк и Дмитрий Белоградов. Резервным арбитром стал белорус Амин Кургхели.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, матч Беларусь — Россия состоится 10 июня. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Встреча пройдёт на новом Национальном стадионе в Минске, торжественно открытом 7 июня. Команда России уже прибыла в Беларусь.

В предыдущем матче команда Валерия Карпина сыграла вничью с Нигерией (1:1).

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