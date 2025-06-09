Агент Гапонова прокомментировал уход защитника из «Крыльев Советов»

Агент Станислав Станиславский, представляющий интересы защитника Ильи Гапонова, прокомментировал уход футболиста из самарских «Крыльев Советов».

— У Илья Гапонова закончился контракт, разрыва отношений не было. Сейчас мы ищем варианты. Пока не могу раскрывать, есть ли что-то на горизонте.

— Илья готов играть только в РПЛ? Или другие лиги тоже рассматриваются?

— Сейчас не могу ответить, ведётся работа, а она требует тишины, — сказал Станиславский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

27-летний Гапонов выступал за «Крылья Советов» с лета 2022 года, куда он перешёл из московского «Спартака». В минувшем сезоне защитник провёл во всех турнирах 15 матчей, в которых отметился одним голом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 600 тыс.