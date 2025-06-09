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В Белорусской федерации футбола высказались о значении матча со сборной России

В Белорусской федерации футбола высказались о значении матча со сборной России
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Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич высказался о предстоящем товарищеском матче с Россией. Игра пройдёт 10 июня в Минске.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нас ждёт замечательное событие. Первый матч национальной сборной на нашем новом стадионе, поэтому ожидания очень волнительные. Надеюсь, болельщики придут поддержать, а мы сможем показать хороший и достойный футбол — в первую очередь с точки зрения содержания игры. Значение данного матча для сборной Беларуси и болельщиков очень большое. Россия — топовый соперник, в её составе играет действующий обладатель кубка Лиги чемпионов. Команда с большими традициями и именами. Болельщики смотрят матчи РПЛ — там играют наши игроки в том числе. Конечно, сборная хочет показать свой уровень на фоне сильного соперника. А болельщики хотят увидеть своих героев и попереживать за результат нашей родной Республики Беларусь.

С точки зрения результата эта игра не носит ключевой характер, но тренерский штаб, вся команда и администрация АБФФ хотят продолжить победный путь, чтобы наша команда продолжила побеждать и к осенним официальным матчам подошла с этой серией без поражений, или даже исключительно побед в нынешнем календарном году. Но с точки зрения глобального результата мы не будем класть всё для достижения победы, потому что речь о товарищеском матче в первую очередь, в котором тренеру важно увидеть свой замысел или опробовать на сильном сопернике то, что он будет воплощать в жизнь уже в осенних матчах», — сказал Василевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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