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«От него идёт крутая аура». Матвей Кисляк высказался о работе с Валерием Карпиным

«От него идёт крутая аура». Матвей Кисляк высказался о работе с Валерием Карпиным
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Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

— Я ещё недолго с ним работаю. Но в целом от него просто идёт крутая аура. Наверное, многие хотят с ним поработать. Поэтому мне повезло, что вызвали в сборную. Прежде всего, он простой человек, на поле может сказать что-то по футбольным моментам, потому что сам играл в прошлом. Но я пока мало поработал с ним, какие-то внутренние детали не могу назвать, всё-таки только второй вызов в сборную.

— Много ли шуток вы получили уже в свой адрес или пока жалеет вас?
— Не знаю, жалеет ли. Не понял, наверное, меня ещё до конца. Пока таких шуток на себе не ощущал. Может быть, парочка была во время тренировочного процесса. Но в целом не травит меня, — приводит слова Кисляка ТАСС.

На текущем сборе российская национальная команда успела провести матч с Нигерией (1:1). 10 июня сборная сыграет с Беларусью. Ранее в 2025 году команда Валерия Карпина провела товарищеские матчи с Гренадой (5:0) и с Замбией (5:0). 10 июня сборная России встретится с белорусской национальной командой. Всего под руководством 56-летнего специалиста Россия провела 23 матча, в которых 16 раз победила, шесть раз сыграла вничью и один раз уступила.

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