В Ассоциации футбола Беларуси рассказали, как справляются со сложностями после 2022 года

Первый заместитель председателя Ассоциации футбола Беларуси (АБФФВ) Андрей Василевич рассказал, как в ассоциации справляются со сложностями после 2022 года.

«Мы очень хорошо начали год, одержали две победы в мартовских матчах. Была уверенная победа в домашнем первом матче в Борисове над сборной Казахстана — это очень хорошая и слаженная сборная. Я не буду говорить о прогрессе белорусского футбола. Скажу лишь то, что это результат работы, которую проводила федерация футбола, результат работы специалистов, тренеров и административных работников. За этот период времени нам удалось создать совершенно иную атмосферу внутри коллектива. Нам удалось наладить определённые взаимосвязи и на поле, и вне его. Сейчас ребята немного по-другому относятся к играм за сборную, и появился совершенно другой подход с точки зрения администраций федераций, а также всех специалистов, трудящихся на благо нашей сборной. Очень хочется верить, что эти результаты приведут и к улучшению общей тенденции в будущем для белорусского футбола.

На сегодняшний день у нас есть определённые проблемы с поиском спарринг-партнёров. В первую очередь это связано с логистическими проблемами, которые мы имеем. В том числе и с финансовыми расходами, которые необходимо нести, если мы будем выезжать в европейские страны. С учётом налаженных добрых отношений между собой нам очень приятно играть с теми командами, которые нас с удовольствием принимают, встречают и отзываются. Но в то же время мы не оставляем попыток налаживать связи с западноевропейскими странами, чтобы в будущем планировать товарищеские матчи с их представителями», — сказал Василевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.