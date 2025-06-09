Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Уэльс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Акаев охарактеризовал кандидата на пост главного тренера ЦСКА Алмейду

Агент Акаев охарактеризовал кандидата на пост главного тренера ЦСКА Алмейду
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Джамал Акаев, который специализируется на греческом рынке, охарактеризовал кандидата на пост главного тренера ПФК ЦСКА Матиаса Алмейду.

«Алмейда имеет очень серьёзную прессу в Греции. Один из самых уважаемых тренеров в Суперлиге за последние годы. Ученик и последователь идей Марсело Бьельсы, Алмейда проповедует высокий прессинг, интенсивный футбол на каждом участке поля. Отлично держит раздевалку. Многие игроки при нём вышли на свой пик. Считается, что этот тренер привнёс свежее дыхание в греческий футбол. В первый же год работы он выиграл чемпионат. Во второй год также были близки к титулу.

Но это тренер, который очень сильно зависит от доверия руководства. С приходом новых людей в руководство АЕКа они потеряли эту «химию», и в последний год было не всё гладко», — рассказал Акаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Он не в рабстве». Радимов отреагировал на новости об уходе Николича из ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android