Агент Акаев охарактеризовал кандидата на пост главного тренера ЦСКА Алмейду

Футбольный агент Джамал Акаев, который специализируется на греческом рынке, охарактеризовал кандидата на пост главного тренера ПФК ЦСКА Матиаса Алмейду.

«Алмейда имеет очень серьёзную прессу в Греции. Один из самых уважаемых тренеров в Суперлиге за последние годы. Ученик и последователь идей Марсело Бьельсы, Алмейда проповедует высокий прессинг, интенсивный футбол на каждом участке поля. Отлично держит раздевалку. Многие игроки при нём вышли на свой пик. Считается, что этот тренер привнёс свежее дыхание в греческий футбол. В первый же год работы он выиграл чемпионат. Во второй год также были близки к титулу.

Но это тренер, который очень сильно зависит от доверия руководства. С приходом новых людей в руководство АЕКа они потеряли эту «химию», и в последний год было не всё гладко», — рассказал Акаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.