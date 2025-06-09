17-летний Ямаль стал самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов, выступающих в испанской Ла Лиге. Рыночная стоимость 17-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля увеличилась на € 20 млн, в данный момент испанец оценивается в € 200 млн. Таким образом, испанец стал самым дорогим футболистом в мире по версии портала.

Ямаль является воспитанником сине-гранатовых. В сезоне-2024/2025 вингер принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 25 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с каталонским клубом рассчитано до лета 2031 года.

По данным СМИ, Ямаль является одним из главных претендентов на получение «Золотого мяча» — 2025.