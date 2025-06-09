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Агент Жемалетдинова сообщил о приостановке переговоров с ЦСКА на фоне ухода Николича

Агент Жемалетдинова сообщил о приостановке переговоров с ЦСКА на фоне ухода Николича
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Владимир Кузьмичёв, агент полузащитника ЦСКА Рифата Жемалетдинова, сообщил о приостановке переговоров с руководством армейцев по продлению контракта на фоне слухов об уходе Марко Николича с поста главного тренера команды.

«Любые договорённости могут в любой момент остановиться до того, как подставлена подпись. В эти два-три дня менеджменту ЦСКА нужно решать другую, первостепенную задачу. Завтра-послезавтра мы продолжим говорить о новом контракте Рифата. Но сейчас клубу важно определиться, с каким тренером они будут входить в сезон. Для нас вопрос продления важен, но согласились подождать несколько дней», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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