Казахстан — Северная Македония: онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 17:00
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Сегодня, 9 июня, состоится матч 4-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встретятся сборные Казахстана и Северной Македонии. Команды будут играть на стадионе «Астана-Арена» (Астана, Казахстан). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 4-й тур
09 июня 2025, понедельник. 17:00 МСК
Казахстан
Не начался
Северная Македония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На данный момент сборная Северной Македонии занимает второе место в группе К. Команда набрала пять очков после трёх сыгранных матчей. Национальная команда Казахстана провела две игры и набрала три очка. Сборная находится на третьем месте в турнирной таблице группы, где также выступают Уэльс, Бельгия и Лихтенштейн.
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