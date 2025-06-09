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Каррера объяснил, с какой целью Аленичев позвал его в «Спартак»

Каррера объяснил, с какой целью Аленичев позвал его в «Спартак»
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Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, с какой целью экс-наставник красно-белых Дмитрий Аленичев пригласил итальянца в свой штаб.

«Дмитрий Аленичев позвал меня улучшить работу защиты. Я увидел, что команда играет в обороне не совсем плотно. Защитники держали зоны, но толком не контролировали игроков. Отсюда – проблемы и провалы сзади. Да, это современный футбол, теперь принято играть зонно, но кое-какие вещи из прошлого работают и сейчас. Я их и применил», — приводит слова Массимо Карреры Sports.ru.

Напомним, после отставки Аленичева итальянец занял пост главного тренера «Спартака». Он привёл команду к чемпионскому титулу в 2017 году. С тех пор красно-белые не становились победителями РПЛ.

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