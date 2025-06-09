Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Уэльс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА объявила имена артистов, которые выступят в перерыве финального матча КЧМ-2025

ФИФА объявила имена артистов, которые выступят в перерыве финального матча КЧМ-2025
Комментарии

Пресс-служба ФИФА объявила, что музыкальные артисты J Balvin, Doja Cat и Tems выступят в перерыве финального матча клубного чемпионата мира, который состоится в воскресенье, 13 июля 2025 года, на стадион «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

Участие в турнире примут 32 клуба, команды будут разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Напомним, для клубов, участвующих в новом турнире под эгидой ФИФА, будет открыто дополнительное окно — с 1 по 10 июня, позволяющее им подписать новых футболистов к началу турнира.

Материалы по теме
Куман: клубный чемпионат мира — это абсурд!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android