Промес пообещал сотрудничать с судом и отбыть срок, если получит его — De Telegraaf

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за клуб «Дубай Юнайтед», может вернуться в Нидерланды для дачи показаний в суде. Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации источника, новый адвокат игрока Джем Полат во вторник, 10 июня, подаст запрос о приостановке дела, чтобы Промес мог прилететь в Нидерланды, не будучи арестованным. Отмечается, что футболист также хочет получить возможность свободно передвигаться, чтобы продолжать свою футбольную карьеру во время апелляционного процесса. Также Промес обещает полностью сотрудничать с судом и отбыть тюремный срок, если суд назначит ему наказание.

Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил экс-игрока «Спартака» на шесть лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. Сторона футболиста подала апелляцию.

Промес выступал за красно-белых в периоды с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. В составе «Спартака» нидерландский нападающий выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Кубка (2021/2022) и Суперкубка страны (2017).