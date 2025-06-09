Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Уэльс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава «Зенита»: водочное лобби не спит и делает всё, чтобы пиво не вернули на стадионы

Глава «Зенита»: водочное лобби не спит и делает всё, чтобы пиво не вернули на стадионы
Комментарии

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о запрете продавать пиво на футбольных стадионах.

«Неоднократно и лично, и как представитель «Зенита» говорил, что надо вернуть пиво на стадионы. Но водочное лобби, к сожалению, не спит и делает всё, чтобы пиво не вернули. Надеюсь, что в данном случае разум возобладает», — приводит слова Александра Медведева Legalbet.

Напомним, запрет на продажу пива на стадионах действует с 2005 года. Исключение было допущено только на международных турнирах, которые проводились в России: на чемпионате мира — 2018 и в Кубке конфедераций — 2017.

Материалы по теме
Медведев обозначил планы «Зенита» касаемо тренерского штаба команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android