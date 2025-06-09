Глава «Зенита»: водочное лобби не спит и делает всё, чтобы пиво не вернули на стадионы

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о запрете продавать пиво на футбольных стадионах.

«Неоднократно и лично, и как представитель «Зенита» говорил, что надо вернуть пиво на стадионы. Но водочное лобби, к сожалению, не спит и делает всё, чтобы пиво не вернули. Надеюсь, что в данном случае разум возобладает», — приводит слова Александра Медведева Legalbet.

Напомним, запрет на продажу пива на стадионах действует с 2005 года. Исключение было допущено только на международных турнирах, которые проводились в России: на чемпионате мира — 2018 и в Кубке конфедераций — 2017.