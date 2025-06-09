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Экс-игрок «Спартака» Промес: возьму на себя ответственность за то, что решит закон

Экс-игрок «Спартака» Промес: возьму на себя ответственность за то, что решит закон
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Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за клуб «Дубай Юнайтед», рассказал, что предпринимает попытки разрешить вопрос с обвинениями в свой адрес в Нидерландах.

Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил экс-игрока «Спартака» на шесть лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорён к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. Сторона футболиста подала апелляцию.

«Не буду врать, что очень скучаю по Нидерландам и хотел бы вернуться. Также часто говорят, что я в бегах, но я уже некоторое время пытаюсь наладить контакт с судебными органами, чтобы решить эту проблему.

У меня были контрактные обязательства перед моим клубом — «Спартаком». Когда узнал, что моё дело рассматривается в Нидерландах, я уже был за границей, поэтому мне было сложно сделать этот выбор и поехать в Нидерланды. Не могу кусать руку, которая меня кормит в этот момент. Я не такой. Когда всё закончится, возьму на себя ответственность за то, что решит закон. Я уважаю правовую систему», — приводит слова Промеса De Telegraaf.

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