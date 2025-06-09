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Гришин — о «Пари НН» в РПЛ: если ты проиграл, то должен вылетать

Гришин — о «Пари НН» в РПЛ: если ты проиграл, то должен вылетать
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Российский экс-футболист Александр Гришин высказался о ситуации с сохранением прописки «Пари НН» в РПЛ. Нижегородцы заняли 13-е место в турнирной таблице по итогам минувшего сезона и уступили в стыковых матчах «Сочи» (3:4 по сумме двух встреч). Однако «Пари НН» всё равно может остаться в РПЛ, заняв место «Химок», которые не прошли лицензирование.

«Пари НН» вылетел, но его оставили большинством участников. Я такого не припомню. Моё мнение: здесь должен работать спортивный принцип: кто сильнее, тот и остается. Если ты проиграл, то должен вылетать.

Однозначно трансферные усиления «Пари НН» не сработали. До зимней паузы команда отставала от восьмого места на четыре очка, а после паузы она провалилась», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

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