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Аленичев оценил перспективы «Спартака» при Станковиче

Аленичев оценил перспективы «Спартака» при Станковиче
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Экс‑капитан и бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил перспективы красно-белых под руководством Деяна Станковича. Ветеран верит, что красно-белые будут бороться за чемпионский титул Российской Премьер-Лиги.

— Станкович сделает «Спартак» чемпионом?
— Верю, что команда при нём будет бороться за чемпионство, — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на четвёртом месте в Российской Премьер-Лиге. В Кубке страны московский клуб остановился за шаг до суперфинала турнира. В последний раз чемпионом России «Спартак» становился в 2017 году под руководством Массимо Карреры.

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