ПФК ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера. Сербский тренер сам решил покинуть стан армейцев, он выкупит свой контракт у московского клуба. Также тренерский штаб ЦСКА покидают Радо Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич.

«Мы благодарим Марко и его штаб за этот год и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба армейского клуба.

Напомним, Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года. Под его руководством команда финишировала на третьем месте в Российской Премьер-Лиге. Кроме того, армейцы завоевали Кубок России по футболу.

Ранее в прессе появилась информация, что Николич выкупит свой контракт у ЦСКА и возглавит афинский АЕК. «Чемпионат» первым из всех СМИ сообщал об интересе греческого клуба к Марко.