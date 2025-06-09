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ПФК ЦСКА объявил об уходе Марко Николича

ПФК ЦСКА объявил об уходе Марко Николича
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ПФК ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера. Сербский тренер сам решил покинуть стан армейцев, он выкупит свой контракт у московского клуба. Также тренерский штаб ЦСКА покидают Радо Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич.

«Мы благодарим Марко и его штаб за этот год и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба армейского клуба.

Напомним, Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года. Под его руководством команда финишировала на третьем месте в Российской Премьер-Лиге. Кроме того, армейцы завоевали Кубок России по футболу.

Ранее в прессе появилась информация, что Николич выкупит свой контракт у ЦСКА и возглавит афинский АЕК. «Чемпионат» первым из всех СМИ сообщал об интересе греческого клуба к Марко.

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