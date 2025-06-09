Марко Николич выступил с заявлением после ухода из ЦСКА

Сербский тренер Марко Николич выступил с заявлением после ухода с поста главного тренера ПФК ЦСКА. Он признался, что это было его решение.

«Дорогие болельщики, в пятницу вечером я позвонил Максиму Орешкину, Евгению Гинеру и Роману Бабаеву, чтобы сообщить о своём решении покинуть ПФК ЦСКА. Возможно, это самое сложное решение в моей карьере, но я его сделал и готов принять новый вызов.

Последние два дня мы находились в диалоге с руководством, но я попросил не уговаривать меня и уважать моё решение. Я звонил капитану команды и другим ребятам. Это прощание заставляет мой голос дрожать.

Всегда буду любить ЦСКА и болельщиков клуба: они превращали даже товарищеские матчи, а иногда и тренировки, в представления, которые я буду помнить всегда. Я говорил о болельщиках каждый раз на пресс-конференциях и в интервью, говорю сейчас и буду всегда рассказывать всем друзьям, насколько фанаты делали нашу команду сильнее: объединяли, окрыляли, вдохновляли.

Не хочу останавливаться на причинах ухода, считаю это личным вопросом. Однако, конечно, вопрос не в деньгах и не в трансферах, о чём пишут СМИ. Мы каждый день встречаем задачи и решаем их — эти процессы есть в любой работе, и в профессии тренера в том числе.

У меня прекрасные отношения со всем руководством, сотрудниками, конечно, с футболистами, которые поверили в идеи нашего штаба и были вознаграждены медалями и Кубком России. Это прекрасная команда, от самого молодого футболиста до самого опытного, и не просто сильные игроки, но и личности, прекрасные люди. И я уверен, что ребята продолжат побеждать и радовать болельщиков.

Благодарен руководству за честность и помощь с самого первого дня. Надеюсь, что наши отношения, которые я очень ценю и считаю чем-то большим, чем просто профессиональные, сохранятся и дальше.

Однако при выборе работы мы всегда учитываем множество факторов — это и личные вопросы, и вопросы семьи, и амбиции. Работа тренера не исключение, поэтому мы приходим и уходим, так устроено. И однажды я обязательно буду бесконечно рад вновь оказаться на нашем стадионе», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.