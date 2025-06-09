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В сборной Бразилии отреагировали на возможный переход Жерсона в «Зенит»

В сборной Бразилии отреагировали на возможный переход Жерсона в «Зенит»
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Исполнительный директор сборной Бразилии Родриго Каэтано ответил на вопрос о возможной потере места в составе национальной команды полузащитника «Фламенго» Жерсона в случае его перехода в «Зенит». Напомним, с 2022 года российские клубы не принимают участие в еврокубках.

«Это борьба за позицию и игровое время, и часто мешает именно тот факт, что в определённые периоды спортсмен играет меньше. И когда вы вызываете другого футболиста, который в конечном итоге занимает данное место, это становится конкурентной борьбой. Также есть факт, что вы не играете в международных турнирах, плюс вы переходите в лигу, где вы ещё не проверены.

Тем не менее есть спортсмены, которые всегда были в нашем списке, даже играя в лигах, которые, конечно, не являются лучшими. Но всё зависит от обстоятельств. Вы смотрите, сколько матчей игрок провёл за период в три-четыре месяца между одним вызовом и другим, и сравниваете это с теми, кто играет в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Это естественная конкуренция», — приводит слова Каэтано ESPN.

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