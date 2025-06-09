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Агент Гоцука высказался о будущем игрока в «Пари НН»

Агент Гоцука высказался о будущем игрока в «Пари НН»
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы бывшего защитника и капитана «Пари НН» Кирилла Гоцука, ответил на вопрос о переговорах по поводу возможного подписания нового контракта с нижегородским клубом. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента, его договор с «Пари НН» истёк.

«У Кирилла действительно закончился контракт с «Пари НН». В данный момент ведутся переговоры о его продлении с клубом. Есть вероятность, что Гоцук продолжит карьеру в Нижнем Новгороде. Слухи инсайдеров о том, что он уже точно покидает команду, не соответствуют действительности», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Сухониным.

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