Круговой публично обратился к Николичу после ухода серба из ЦСКА

Защитник ПФК ЦСКА Данил Круговой публично обратился к сербскому специалисту Марко Николичу, который накануне покинул пост главного тренера армейского клуба. Футболист поблагодарил тренера за совместную работу.

«Спасибо за работу, Марко!» — написал Круговой в своём телеграм-канале, прикрепив совместные фотографии с Николичем.

Напомним, Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года. Под его руководством команда финишировала на третьем месте в Российской Премьер-Лиге. Кроме того, армейцы завоевали Кубок России по футболу.

Ранее СМИ сообщали, что Николич выкупит свой контракт у ЦСКА и возглавит афинский АЕК.