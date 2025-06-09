«Мы разочарованы». В ЦСКА сделали заявление об отставке Николича

Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев выступил с заявлением об отставке Марко Николича с поста главного тренера команды. Функционер поблагодарил сербского специалиста за работу и признался, что клуб не ожидал такого развития событий.

«Хочется сказать большое спасибо Марко за сезон, в котором были завоёваны бронзовые медали и Кубок России. Он объединил всех ребят, проделав отличную работу. Мы верили, что наш проект долгосрочен, и медали не являются его конечной точкой. Наше общение всегда было предельно откровенным и доверительным, а поддержка у тренера — исключительно 100-процентная.

Не хочется лукавить и говорить, что мы были готовы к такому сценарию. Не хочется и додумывать за Марко и присоединяться к СМИ в поисках версий, тем более что Марко также сделал заявление. Разумеется, у нас не было никаких ультиматумов и конфликтов, и мы просим СМИ более чистоплотно подходить к публикуемой информации.

Мы разочарованы, и это действительно сложный эмоциональный момент, но мы как клуб не имеем права грустить и ностальгировать. Сейчас мы обязаны оперативно решить вопрос с новым главным тренером и эффективным образом подготовиться к сезону — несмотря на правки, которые придётся внести в связи со сменой тренера.

Это обстоятельные вопросы, работу над которыми клуб сейчас активно ведёт. Будем надеяться, что уже в ближайшее время наступит определённость. Наша задача — сделать всё возможное, чтобы следующий сезон также стал успешен», — приводит слова Бабаева официальный телеграм-канал ЦСКА.