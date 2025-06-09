Непомнящий: внутренне осуждаю Николича, но рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на отставку Марко Николича с поста главного тренера ПФК ЦСКА. Ранее СМИ сообщали, что сербскому специалисту предложили более выгодные условия в греческом АЕКе.

«С моей точки зрения, поступок Николича некрасивый. Не знаю, как мыслит Марко. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Не знаю, имеем ли мы право его осуждать… Во всяком случае, я внутренне его осуждаю. Когда мне сообщили пару дней назад об этом, я не верил: «Да нет, это слухи, как обычно», ан нет. Либо это желание больше заработать, либо что-то не сложилось в клубе.

Соглашусь, было ощущение, что с Николичем ЦСКА может достичь того, чего давно не было. Перспектива проглядывалась. ЦСКА серьёзно подходит к вопросу поиска тренера. Конечно, хотелось бы теперь, чтобы кто-то из армейцев возглавил — Вася Березуцкий, Серёжа Игнашевич. Но не знаю, как будет решать руководство», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.