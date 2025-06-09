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«Ростов» объявил дату начала летних сборов и назвал первых трёх соперников

«Ростов» объявил дату начала летних сборов и назвал первых трёх соперников
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«Ростов» начнёт подготовку к сезону-2025/2026 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба жёлто-синих в телеграм-канале команды. Кроме того, в первой половине июля команда проведёт три товарищеские встречи. Сообщается, что соперниками «Ростова» станут «Краснодар», махачкалинское «Динамо» и «Факел».

Встреча с действующими чемпионами России состоится на выезде 5 июня. Игра с бело-голубыми пройдёт 8 июля. Вылетевший из РПЛ по итогам минувшего сезона воронежский «Факел» проведёт матч с подопечными Джонатана Альбы 12 июля.

В минувшем сезоне «Ростов» занял восьмое место в итоговой турнирной таблице. Команда набрала 39 очков в 30 турах.

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