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21:45 Мск
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Нагельсман: у сборной Германии особый подход и большой потенциал

Нагельсман: у сборной Германии особый подход и большой потенциал
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман после поражения от Франции (0:2) в матче за третье место в Лиге наций УЕФА сезона-2024/2025 выразил уверенность, что немецкая команда продолжает создавать нечто особенное.

Лига наций УЕФА . Лига А. За 3-е место
08 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Германия
Окончен
0 : 2
Франция
0:1 Мбаппе – 45'     0:2 Олисе – 84'    

«Если мы продолжим выступать так же и не отступим ни на шаг от команд, участвовавших в отборочных матчах чемпионата мира, то, надеюсь, мы пройдём дальше и хорошо подготовимся. Конечно, мы всё ещё на несколько пунктов отстаём от того, где хотим быть, и отстаем от лучших команд мира.

Мы не можем сразу наверстать всё, что не получилось на 100%. Тем не менее я чувствую что-то во всей команде — как в игроках, так и в персонале, что-то особенное. У нас особый подход и большой потенциал», — приводит слова Нагельсмана Reuters.

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