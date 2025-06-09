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«Интер» объявил о назначении Кристиана Киву на пост главного тренера клуба

«Интер» объявил о назначении Кристиана Киву на пост главного тренера клуба
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Новым главным тренером итальянского «Интера» стал румынский специалист Кристиан Киву. О заключении контракта до лета 2027 года с экс-защитником было объявлено на официальном сайте миланского клуба.

Кристиан Киву выступал за «Интер» в качестве футболиста с 2007 по 2014 год, после чего завершил карьеру. Начинал тренерскую деятельность 44-летний специалист в молодёжных командах миланского гранда, а с февраля по июнь 2025 года был главным тренером итальянской «Пармы».

В роли главного тренера «Интера» Кристиан Киву заменил Симоне Индзаги. Дважды выводивший клуб в финал Лиги чемпионов УЕФА итальянец продолжит карьеру в клубе «Аль-Хиляль» из чемпионата Саудовской Аравии.

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