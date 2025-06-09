«Барселона» объявила о расторжении контракта с защитником Клеманом Лангле

«Барселона» в социальной сети X (ранее Twitter) объявила об уходе защитника каталонской команды Клемана Лангле. Стороны достигли соглашения о расторжении контракта.

Минувший сезон 29-летний футболист провёл в аренде в мадридском «Атлетико». Французский футболист перешёл в «Барселону» из «Севильи» летом 2018 года. За этот период он принял участие в 160 матчах во всех турнирах, где забил семь голов.

Трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,50 млн.

В минувшем сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании, а также выиграла Кубок и Суперкубок страны. В Лиге чемпионов сине-гранатовые дошли до полуфинала, где вылетели от «Интера».