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«Атлетико» объявил о подписании Лангле после разрыва контракта с «Барселоной»

«Атлетико» объявил о подписании Лангле после разрыва контракта с «Барселоной»
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Защитник сборной Франции Клеман Лангле продолжит карьеру в мадридском «Атлетико». Как сообщает пресс-служба мадридцев в официальном аккаунте команды в соцсети X (ранее Twitter), футболист подписал с «матрасниками» контракт до лета 2028 года.

Ранее каталонская «Барселона» объявила о расторжении трудового договора с французским защитником. Его контракт был рассчитан до лета 2026 года. Таким образом, Лангле присоединился к «Атлетико» бесплатно в статусе свободного агента.

Минувший сезон 29-летний футболист провёл в аренде в мадридском «Атлетико». Французский футболист перешёл в «Барселону» из «Севильи» летом 2018 года.

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