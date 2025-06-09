«Атлетико» объявил о подписании Лангле после разрыва контракта с «Барселоной»

Защитник сборной Франции Клеман Лангле продолжит карьеру в мадридском «Атлетико». Как сообщает пресс-служба мадридцев в официальном аккаунте команды в соцсети X (ранее Twitter), футболист подписал с «матрасниками» контракт до лета 2028 года.

Ранее каталонская «Барселона» объявила о расторжении трудового договора с французским защитником. Его контракт был рассчитан до лета 2026 года. Таким образом, Лангле присоединился к «Атлетико» бесплатно в статусе свободного агента.

Минувший сезон 29-летний футболист провёл в аренде в мадридском «Атлетико». Французский футболист перешёл в «Барселону» из «Севильи» летом 2018 года.