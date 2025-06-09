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Созин: если Николич просто уехал из ЦСКА за контрактом пожирнее — он подлец

Созин: если Николич просто уехал из ЦСКА за контрактом пожирнее — он подлец
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об уходе с поста главного тренера московского ЦСКА Марко Николича. О расставании с сербским специалистом официально сообщила пресс-служба армейцев. По данным СМИ, тренер самостоятельно выплатил компенсацию за разрыв своего контракта, чтобы присоединиться к греческому АЕКу.

«Как относиться к уходу Николича из ЦСКА? Мы прочитали его прилизанное заявление, где Марко акцентировал внимание — якобы дело не в трансферах и не в деньгах. А в чём тогда дело, Марко? Ещё неделю назад вы радовались победе в Кубке и говорили тост за чемпионство. Что изменилось?

Можно много рассуждать о конфликте с Шевелевым и работе по трансферам — об этом открыто писали в СМИ. Но будь там настолько серьёзный конфликт — мы бы узнали о нём гораздо раньше, а сам Марко не был бы таким счастливым в «Лужниках». Можно ещё порассуждать о том, что в АЕКе семья у Марко будет к нему ближе — но на протяжении всего года эти проблемы он как-то не замечал. Насколько я знаю, ЦСКА даже был готов существенно увеличить зарплату Николичу — но тренер просто встал в позу.

Если Николич просто на мажорной ноте уехал за контрактом пожирнее, не стал даже слушать предложение клуба — он подлец. Если же там есть другие серьёзные причины, о которых ещё неделю назад никто не знал, и которые, видимо, не особо интересовали тренера, — пускай он про них расскажет. И подлецом его считать не будут.

Но пока в этой ситуации он выглядит не в лучшем свете. И это я ещё выразился мягко», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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