«Без вашей поддержки ничего бы не было». Роналду — болельщикам после победы в Лиге наций
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40-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам после победы в Лиге наций УЕФА сезона-2024/2025 над национальной командой Испании — 2:2 (5:3 пен.).
Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Испания
0:1 Субименди – 21' 1:1 Мендеш – 26' 1:2 Оярсабаль – 45' 2:2 Роналду – 61'
«Без вашей поддержки ничего бы не было. Лучшие», — написал Роналду в социальной сети X (ранее Twitter), сопроводив пост эмодзи флага Португалии.
В решающем матче турнира сборная Португалии обыграла Испанию — 2:2 (5:3 пен.). Роналду в этой встрече забил один гол. Форвард получил травму и был заменён на 88-й минуте. Нападающий завоевал свой третий титул со сборной Португалии.
Португалия, таким образом, выиграла в данном турнире во второй раз. Первую победу в Лиге наций португальцы одержали в 2019 году.
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