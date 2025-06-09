«Для меня это боль и сенсация». Константин Генич — об уходе Николича из ЦСКА

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на уход сербского главного тренера Марко Николича из московского ЦСКА.

«Честно говоря, до последнего не верил, что Марко Николич всё-таки покинет ЦСКА. Думал, что это специально организованные вбросы, Николич пытается как-то укрепить свои позиции по трансферам игроков. Но, видите, всё оказалось правдой.

Для меня это боль и сенсация, когда тренер, который в раздевалке несколько дней назад говорил, что следующий наш шаг — это совместное чемпионство, через неделю команду покидает. Я сильно сомневаюсь, что здесь вопрос в Лиге конференций, Европы, отсутствии семьи и что Николич скучает по семье.

Скорее всего, это, конечно же, расклад по внутриклубной атмосфере, по тому, что Марко хотел делать, но ему не позволяли, как мне кажется. Однако для меня это, честно говоря, неожиданность. И очень неприятная неожиданность, мне обидно, что Николич покидает ЦСКА», — заявил Генич в видеообращении в телеграм-канале «Коммент.Шоу».

О расставании с сербским специалистом официально сообщила пресс-служба армейцев. По данным СМИ, тренер самостоятельно выплатил компенсацию за разрыв своего контракта, чтобы присоединиться к греческому АЕКу.