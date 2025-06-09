Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Уэльс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Для меня это боль и сенсация». Константин Генич — об уходе Николича из ЦСКА

«Для меня это боль и сенсация». Константин Генич — об уходе Николича из ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на уход сербского главного тренера Марко Николича из московского ЦСКА.

«Честно говоря, до последнего не верил, что Марко Николич всё-таки покинет ЦСКА. Думал, что это специально организованные вбросы, Николич пытается как-то укрепить свои позиции по трансферам игроков. Но, видите, всё оказалось правдой.

Для меня это боль и сенсация, когда тренер, который в раздевалке несколько дней назад говорил, что следующий наш шаг — это совместное чемпионство, через неделю команду покидает. Я сильно сомневаюсь, что здесь вопрос в Лиге конференций, Европы, отсутствии семьи и что Николич скучает по семье.

Скорее всего, это, конечно же, расклад по внутриклубной атмосфере, по тому, что Марко хотел делать, но ему не позволяли, как мне кажется. Однако для меня это, честно говоря, неожиданность. И очень неприятная неожиданность, мне обидно, что Николич покидает ЦСКА», — заявил Генич в видеообращении в телеграм-канале «Коммент.Шоу».

О расставании с сербским специалистом официально сообщила пресс-служба армейцев. По данным СМИ, тренер самостоятельно выплатил компенсацию за разрыв своего контракта, чтобы присоединиться к греческому АЕКу.

Материалы по теме
Кто нужен ЦСКА после Николича? Есть сразу несколько кандидатов
Рейтинг
Кто нужен ЦСКА после Николича? Есть сразу несколько кандидатов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android