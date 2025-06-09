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21:45 Мск
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Александр Головин рассказал, какую позицию на поле считает наиболее комфортной

Александр Головин рассказал, какую позицию на поле считает наиболее комфортной
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Комментарии

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, какая позиция на поле для него наиболее комфортная.

Слуцкий. Какую позицию на футбольном поле считаешь оптимальной?

Головин. Одну не могу назвать.

Слуцкий. [Представь], мы играем 4-2-3-1.

Головин. Думаю, либо две позиции в опорной зоне, либо под нападающим, либо эта (показывает на позицию левого полузащитника). Они были бы самыми комфортными. С правой стороны [было бы] менее комфортно. Если выбирать одну, то [позиция] под нападающим, там ты можешь больше создавать моменты, забивать, отдавать передачи.

Но мне очень нравится играть в опорной зоне, там больше находишься с мячом: можешь начинать и развивать атаки. Левый фланг мне нравится чуть меньше, чем эти позиции, потому что ты реже с мячом, не так много свободных действий, — сказал Головин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В завершившемся сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Александра с «Монако» рассчитано до лета 2029 года.

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