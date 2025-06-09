Александр Головин рассказал, какую позицию на поле считает наиболее комфортной

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, какая позиция на поле для него наиболее комфортная.

Слуцкий. Какую позицию на футбольном поле считаешь оптимальной?

Головин. Одну не могу назвать.

Слуцкий. [Представь], мы играем 4-2-3-1.

Головин. Думаю, либо две позиции в опорной зоне, либо под нападающим, либо эта (показывает на позицию левого полузащитника). Они были бы самыми комфортными. С правой стороны [было бы] менее комфортно. Если выбирать одну, то [позиция] под нападающим, там ты можешь больше создавать моменты, забивать, отдавать передачи.

Но мне очень нравится играть в опорной зоне, там больше находишься с мячом: можешь начинать и развивать атаки. Левый фланг мне нравится чуть меньше, чем эти позиции, потому что ты реже с мячом, не так много свободных действий, — сказал Головин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В завершившемся сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Александра с «Монако» рассчитано до лета 2029 года.