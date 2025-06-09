Хорватия — Чехия: онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 9 июня, состоится матч 4-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встретятся сборные Хорватии и Чехии. Команды будут играть на стадионе «Опус-Арена» (Осиек, Хорватия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент сборная Хорватии занимает третье место в группе L. Команда набрала три очка после одного сыгранного матча. Национальная команда Чехии провела три игры и набрала девять очков. Сборная находится на первом месте в турнирной таблице группы, где также выступают Черногория, Фарерские острова и Гибралтар.