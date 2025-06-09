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Дмитрий Булыкин: в ситуации с уходом Николича кто-то не доработал, и этот кто-то из ЦСКА

Дмитрий Булыкин: в ситуации с уходом Николича кто-то не доработал, и этот кто-то из ЦСКА
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Бывший футболист Дмитрий Булыкин назвал ситуацию с уходом Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА странной и предположил, почему это могло произойти.

«Очень странная ситуация. Тренер говорит, что хочет выиграть золотые медали с ЦСКА в следующем сезоне, а через неделю уходит. Николич говорил, да и все знают, что проблема не в деньгах. Здесь кто-то не доработал, и этот кто-то скорее из ЦСКА, хотя там много футбольных людей. Почему не смогли договориться с Николичем или что послужило его уходу — это большой вопрос.

Как спортивному функционеру мне бы хотелось, чтобы Марко отработал следующий сезон в ЦСКА. Николич хороший тренер и человек, но с кем-то не сошёлся, хотя он дал шикарный результат: выиграл Кубок России и занял третье место в РПЛ. В российском футболе вообще большая проблема, что очень много не футбольных решений принимают в клубах РПЛ», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Об уходе сербского специалиста официально сообщила пресс-служба армейцев в понедельник, 9 июня. По данным СМИ, тренер самостоятельно выплатил компенсацию за разрыв своего контракта, чтобы присоединиться к греческому АЕКу.

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