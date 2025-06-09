Италия — Молдавия: онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 9 июня, состоится матч 4-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встретятся сборные Италии и Молдавии. В качестве главного арбитра встречу обслужит Урс Шнидер (Швейцария). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В турнирной таблице группы I Молдавия занимает пятое место из пяти с 0 очков после двух проведённых матчей. Италия провела одну встречу и также не набрала очков, команда располагается на четвёртой строчке. Возглавляет группу сборная Норвегии, в активе которой девять очков в трёх матчах.