Александр Головин ответил на вопрос о влиянии возраста на скорость

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о влиянии возраста на данные и скорость.

— Лига 1 — один из самых интенсивных чемпионатов в мире. Тебе было легко адаптироваться к нему и столько лет играть на высоком уровне?

— В адаптации с физической точки зрения не почувствовал сложности.

— Тебе скоро 29 лет. Чувствуешь, что возраст влияет на твои данные, скорость?

— Думаю, что нет. Лучший показатель спринта получился в прошедшем сезоне.

— Слуцкий говорит, что у тебя всегда была работоспособность, желание работать на максимальном режиме. Почему именно сейчас такие показатели по максимальной скорости?

— В этом сезоне стал больше заниматься индивидуально. Возможно, из-за этого. Потому что было много травм, приходилось больше времени проводить в зале — до и после тренировки.

— Это решение твоё или клуба?

— Общее. Мне посоветовали больше заниматься, а я согласился с тем, что предложили, — сказал Головин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В завершившемся сезоне Головин принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Александра с «Монако» рассчитано до лета 2029 года.