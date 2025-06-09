Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Уэльс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Головин ответил на вопрос о влиянии возраста на скорость

Александр Головин ответил на вопрос о влиянии возраста на скорость
Аудио-версия:
Комментарии

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о влиянии возраста на данные и скорость.

— Лига 1 — один из самых интенсивных чемпионатов в мире. Тебе было легко адаптироваться к нему и столько лет играть на высоком уровне?
— В адаптации с физической точки зрения не почувствовал сложности.

— Тебе скоро 29 лет. Чувствуешь, что возраст влияет на твои данные, скорость?
— Думаю, что нет. Лучший показатель спринта получился в прошедшем сезоне.

— Слуцкий говорит, что у тебя всегда была работоспособность, желание работать на максимальном режиме. Почему именно сейчас такие показатели по максимальной скорости?
— В этом сезоне стал больше заниматься индивидуально. Возможно, из-за этого. Потому что было много травм, приходилось больше времени проводить в зале — до и после тренировки.

— Это решение твоё или клуба?
— Общее. Мне посоветовали больше заниматься, а я согласился с тем, что предложили, — сказал Головин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В завершившемся сезоне Головин принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Александра с «Монако» рассчитано до лета 2029 года.

Материалы по теме
Александр Головин рассказал, какую позицию на поле считает наиболее комфортной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android