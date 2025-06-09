Николич стал лишь четвёртым тренером, покинувшим клуб РПЛ сразу после завоевания трофея

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич покинет столичный клуб летом 2025 года. В сезоне-2024/2025 армейцы под руководством серба завоевали Фонбет Кубок России, победив в финальном матче «Ростов» (0:0 (4:3 пен.)). Таким образом, Николич стал лишь четвёртым тренером, который покинул клуб РПЛ сразу после победы в турнире.

Последним это делал итальянец Паоло Ваноли, который выиграл Кубок России — 2021/2022 с московским «Спартаком» и уступил своё место испанцу Гильермо Абаскалю в июне 2022 года. В 2003 году после завоевания золотых медалей чемпионата России из ЦСКА ушёл главный тренер Валерий Газзаев. В 1996 году, также после победы в чемпионате России, «Спартак» покинул тренер Георгий Ярцев.

О расставании с Марко Николичем официально сообщила пресс-служба армейцев. По данным СМИ, тренер самостоятельно выплатил компенсацию за разрыв своего контракта, чтобы присоединиться к греческому АЕКу.