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«Факел» объявил о приходе в клуб двух новых футболистов

«Факел» объявил о приходе в клуб двух новых футболистов
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Состав «Факела» пополнили сразу два новых футболиста. Как сообщает пресс-служба команды в официальном телеграм-канале, к воронежцам присоединились голкипер Игорь Обухов и нападающий Георгий Гонгадзе. С обоими игроками были заключены долгосрочные контракты.

В сезоне-2024/2025 Игорь Обухов защищал ворота подмосковных «Химок», принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России и пропустил 26 голов. Георгий Гонгадзе минувший сезон провёл в составе «СКА-Хабаровск» в Мелбет Первой лиге. Форвард записал на свой счёт 12 голов и две результативные передачи в 34 матчах.

«Факел» по итогам прошлого сезона занял последнее место в РПЛ с 18 очками в 30 турах. Следующий сезон воронежская команда начнёт в Первой лиге.

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