Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Уэльс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Испании инициировали расследование в отношении УЕФА после жалобы учредителей Суперлиги

В Испании инициировали расследование в отношении УЕФА после жалобы учредителей Суперлиги
Аудио-версия:
Комментарии

Компания A22 Sports Management, являющаяся движущей силой проекта футбольной Суперлиги, подала жалобу на УЕФА в Национальную комиссию Испании по рынкам и конкуренции (CNMC), в результате чего в отношении главного органа европейского футбола было инициировано расследование. Об этом сообщает Inside the Games.

По информации источника, расследование сосредоточено на действиях УЕФА в апреле 2021 года, когда 12 европейских клубов объявили о запуске Суперлиги. В частности, оно изучает соглашение, которое УЕФА достигло с девятью из этих команд, включая «Арсенал», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Интер» и «Милан», которые вышли из проекта всего через несколько часов после его представления. Данные клубы подписали также обязательства, признающие верховную власть УЕФА и возможность участвовать исключительно в турнирах под эгидой организации Александра Чеферина. Они также примкнули к постановлению о финансовых санкциях за попытку присоединиться к любому другому несанкционированному турниру в будущем.

По мнению CNMC, эти условия могут безосновательно снизить конкуренцию в организации международных футбольных соревнований, что противоречит принципам, лежащим в основе единого европейского рынка. Сообщается, что на расследование выделено 24 месяца.

При этом в УЕФА ответили, что подписанное вышеназванными клубами соглашение носило сугубо добровольный характер.

Материалы по теме
УЕФА может лишить «Барселону» очков в грядущем сезоне Лиги чемпионов — The Times
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android