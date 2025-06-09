В Испании инициировали расследование в отношении УЕФА после жалобы учредителей Суперлиги

Компания A22 Sports Management, являющаяся движущей силой проекта футбольной Суперлиги, подала жалобу на УЕФА в Национальную комиссию Испании по рынкам и конкуренции (CNMC), в результате чего в отношении главного органа европейского футбола было инициировано расследование. Об этом сообщает Inside the Games.

По информации источника, расследование сосредоточено на действиях УЕФА в апреле 2021 года, когда 12 европейских клубов объявили о запуске Суперлиги. В частности, оно изучает соглашение, которое УЕФА достигло с девятью из этих команд, включая «Арсенал», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Интер» и «Милан», которые вышли из проекта всего через несколько часов после его представления. Данные клубы подписали также обязательства, признающие верховную власть УЕФА и возможность участвовать исключительно в турнирах под эгидой организации Александра Чеферина. Они также примкнули к постановлению о финансовых санкциях за попытку присоединиться к любому другому несанкционированному турниру в будущем.

По мнению CNMC, эти условия могут безосновательно снизить конкуренцию в организации международных футбольных соревнований, что противоречит принципам, лежащим в основе единого европейского рынка. Сообщается, что на расследование выделено 24 месяца.

При этом в УЕФА ответили, что подписанное вышеназванными клубами соглашение носило сугубо добровольный характер.