Казахстан уступил Северной Македонии в отборе ЧМ-2026

Завершился матч 4-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Казахстана и Северной Македонии. Команды играли на стадионе «Астана-Арена» (Астана, Казахстан). Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

Единственный гол в матче был забит на 33-й минуте. Отличился форвард македонцев Александар Трайковски.

Сборная Казахстана занимает третье место в турнирной таблице группы J. В активе подопечных Али Алиева три набранных очка в трёх матчах. Северная Македония довела количество набранных в отборе очков до восьми и возглавила группу. У команды четыре проведённые встречи.