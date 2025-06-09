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Казахстан — Северная Македония, результат матча 9 июня 2025, счет 0:1, отборочный турнир ЧМ-2026

Казахстан уступил Северной Македонии в отборе ЧМ-2026
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Завершился матч 4-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Казахстана и Северной Македонии. Команды играли на стадионе «Астана-Арена» (Астана, Казахстан). Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 4-й тур
09 июня 2025, понедельник. 17:00 МСК
Казахстан
Окончен
0 : 1
Северная Македония
0:1 Трайковски – 33'    

Единственный гол в матче был забит на 33-й минуте. Отличился форвард македонцев Александар Трайковски.

Сборная Казахстана занимает третье место в турнирной таблице группы J. В активе подопечных Али Алиева три набранных очка в трёх матчах. Северная Македония довела количество набранных в отборе очков до восьми и возглавила группу. У команды четыре проведённые встречи.

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